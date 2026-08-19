Corrientes: un menor fue apuntado al pecho con un arma de fuego para robarle un teléfono

Un grave hecho de inseguridad se registró el martes en la localidad de Goya cuando un adolescente fue apuntado con un arma de fuego para robarle su teléfono celular.

Todo quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en el frente de un domicilio ubicado sobre calle Rivadavia, entre 9 de Julio y Corrientes, del barrio Villa Vital.

Según lo tracendido, el menor de edad regrasaba de entrenar en un gimansio del barrio, alrededor de las 21.30, cuando fue sorprendido por tres personas que se movilizaban en una motocicleta marca Honda, modelo Wave de color rojo y faro violetas.

La filmación muestra como uno de los motochorros se baja del rodado antes de interceptar a la víctima.

Testigos relataron que el adolescente fue apuntado con un arma de fuego directamente al pecho y amenazado con dispararle. Es así que el joven entregó un teléfono marca Samsung, modelo A16.

Con información de Juan Cruz Velásquez.