Rescataron a un marinero correntino que cayó al agua desde un buque pesquero

Un marinero correntino fue salvado luego de caer al mar desde un buque pesquero que navegaba en aguas del Atlántico Sur. Ariel Sotelo logró mantenerse a flote gracias al chaleco salvavidas, que facilitó el operativo de rescate.

El tripulante es oriundo de la provincia de Corrientes y se desempeña como operario a bordo del pesquero tangonero Argenova XXVI. El accidente ocurrió mientras la embarcación navegaba con destino a Puerto Deseado, Santa Cruz.

El chaleco fue determinante

Tras la caída, la tripulación activó de inmediato el protocolo “hombre al agua” y con las maniobras de rescate pudieron salvar al correntino. El chaleco tuvo un papel determinante; además de mantenerlo a flote, permitió que fuera visto entre el oleaje.

Finalmente, Sotelo fue puesto a resguardo dentro del buque y, según la información disponible, no sufrió lesiones de gravedad. Sin embargo, el episodio se suma a una serie de incidentes similares registrados durante la actual temporada pesquera en el Mar Argentino.

Con información de La 17.