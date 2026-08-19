Narcomenudeo en Corrientes: desmantelan un kiosco narco tras meses de investigación

La Policía Federal Argentina informó que realizó un operativo contra el narcomenudeo en la localidad de Goya, donde además se detuvo a dos personas.

A través de la División Unidad Operativa Federal Goya, se desarticuló un centro de comercialización de estupefacientes que operaba en una vivienda de la mencionada localidad.

El operativo fue resultado de meses de seguimiento e inteligencia. Con las pruebas recolectadas se delegó una orden de allanamiento de la Justicia provincial.

En el procedimiento la PFA logró la detención de dos hermanos y la incautación de cocaína fraccionada en dosis para la venta, balanzas, teléfonos celulares, elementos para el estiramiento y fracción de la droga y dinero en efectivo.

Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia para la continuidad de las actuaciones.