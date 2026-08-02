Corrientes: tras un robo se recuperó lo sustraído y se detuvo a dos personas

La Policía de Corrientes informó que sábado detuvo dos personas y recuperó elementos robados en la localidad de San Luis del Palmar.

Efectivos de la Comisaría de Distrito de la mencionada localidad fueron alertados por un transeunte sobre un ilícito ocurrido en un local comercial.

Al llegar al lugar, comprobaron que habian sustraido herramientas y una batería, tras lo cual se inició un operativo de búsqueda y rastrillaje en la zona.

Las pesquisas fueron positivas pues se logró la detención de dos hombres mayores de edad, vinculados al robo, se recuperó todo lo sustraído y se secuestró una motocicleta de 110cc., al parecer usada para el ilícito.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la mencionada dependencia, donde se realizaron las diligencias de rigor.