Corrientes: ofrecía un iPhone robado por redes sociales y terminó detenido

Un joven de 24 años fue detenido en la ciudad de Corrientes luego de intentar vender por redes sociales un iPhone 15 Pro que había sido denunciado como robado.

El procedimiento fue realizado durante la noche del sábado por efectivos de la Unidad Especial Antiarrebatos, quienes fueron alertados sobre la publicación de un teléfono celular que figuraba como sustraído.

A partir de esa información, los investigadores montaron un operativo y pactaron un encuentro con el supuesto vendedor en la intersección de avenida Centenario y Sánchez Bustamante.

Hasta el lugar llegó un joven a bordo de una motocicleta Honda Wave 110 cc, quien fue identificado por los efectivos.

Durante el procedimiento, los policías encontraron entre sus pertenencias dos teléfonos celulares, un iPhone 15 Pro y un Samsung, cuya procedencia el sospechoso no pudo justificar.

Como resultado del operativo, el joven fue aprehendido y se procedió al secuestro de ambos dispositivos móviles y de la motocicleta en la que se movilizaba.

Por disposición de la Unidad Fiscal de turno, se iniciaron actuaciones por presunta receptación de elementos de dudosa procedencia, mientras que el detenido y los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial, donde continúan las actuaciones correspondientes.