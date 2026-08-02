Tragedia en Corrientes: murieron dos jóvenes tras un choque entre una moto y un auto

Dos jóvenes perdieron la vida durante la madrugada de este domingo tras un trágico choque entre una motocicleta y un automóvil sobre la Ruta Nacional 14, en jurisdicción de Gobernador Virasoro.

El siniestro se registró alrededor de las 2.30, a la altura del kilómetro 761, frente a la escuela del paraje San Alonso.

Según la información inicial, las víctimas se desplazaban en una motocicleta Mondial de 150 cc en sentido norte-sur, cuando, por causas que aún se investigan, colisionaron con un Toyota Corolla Cross que circulaba en sentido contrario.

Como consecuencia del fuerte impacto, fallecieron Jorge Daniel Fernández, de 25 años, y Celeste Luján Vasconcellos, de 17 años, ambos oriundos de Gobernador Virasoro.

En tanto, el automóvil era conducido por una menor de edad identificada con las iniciales B.M.M., quien viajaba junto a otras dos personas y resultaron ilesos.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque.