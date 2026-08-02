Caso Loan: atacaron con un cuchillo a Nicolás Soria y amenazaron a Carlos Pérez

Nicolás Soria, uno de los imputados en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, denunció haber sido atacado con un cuchillo mientras permanece alojado en la Unidad Penitenciaria Federal N°7 de Chaco. El hecho fue confirmado este domingo a El Litoral por su abogado defensor, Marcelo Ponce.

A través de un audio difundido en las últimas horas, Soria aseguró que fue agredido por otro interno y que previamente había recibido amenazas de muerte. "Hoy pasó algo grave. Me dieron con un arma cortopunzante en la nariz. Me habían amenazado de muerte a mí y a Pérez", expresó.

Según su relato, el episodio ocurrió luego de varios días de intimidaciones dentro del penal. Además, afirmó que durante la noche anterior el personal penitenciario ordenó una requisa tras advertir que un interno afilaba un arma casera.

"Si no me corría, me sacaba un ojo. Esa es la realidad", sostuvo Soria en el mensaje.

El abogado confirmó la agresión

El abogado defensor de Soria, Marcelo Ponce, confirmó este domingo a El Litoral que el ataque efectivamente ocurrió alrededor del mediodía.

"Te confirmo que es correcto. Esto fue hoy, cerca del mediodía. Uno de los presos venía amenazando tanto a él como a Carlos, según me manifestó mi defendido. Finalmente concretó la agresión con un arma blanca", señaló el letrado.

Ponce indicó que la lesión no fue de gravedad.

"Por suerte no pasó a mayores. Le rozó la nariz y le provocó un pequeño corte, pero no fue profundo. El hecho ocurrió y ya fue denunciado ante la Fiscalía de turno", afirmó.

El abogado también adelantó que, una vez que llegue a Buenos Aires, presentará un hábeas corpus preventivo y reparador para solicitar medidas que garanticen la integridad física de su defendido.

"Estoy viajando y apenas llegue voy a presentar un hábeas corpus preventivo y reparador de manera inmediata", sostuvo.