Tras un despiste en Mercedes, secuestraron mercadería sospechosa: hay tres detenidos

La Policía de Corrientes informó este domingo que detuvieron a tres personas tras el despiste de un auto Ruta Nacional 123, que permitió hallar en el rodado mercadería de dudosa procedencia.

El hecho se registró a la altura del kilómetro 165 de la Ruta Nacional 123, donde un vehículo Volkswagen Suran despistó tras perder el control del rodado.

En un primer momento, personal de Bomberos Voluntarios de Mercedes asistió a los ocupantes del vehículo. Al llegar al lugar, los policías identificaron al conductor, mientras que los otros dos pasajeros ya habían sido trasladados al hospital local para recibir atención médica.

Durante las averiguaciones, los efectivos establecieron que los tres hombres registraban antecedentes policiales.

Además, en las inmediaciones del automóvil encontraron una impresora de etiquetas, varias cajas con plafones de iluminación LED y cajas de lubricante WD-40, elementos cuya procedencia los involucrados no supieron acreditar.

Ante esta situación, tomó intervención la Unidad Fiscal de turno, que ordenó el secuestro preventivo del vehículo y de toda la mercadería hallada, además de la detención de los tres ocupantes mientras se investiga el origen de los elementos.

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial, donde continúan las actuaciones para determinar la procedencia de la mercadería y su posible vinculación con algún hecho delictivo.