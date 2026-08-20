Corrientes: un hombre resultó con graves heridas tras chocar su moto contra un camión

La Policía de Corrientes informó que el miércoles se produjo un accidente entre una motocicleta y un camión en la localidad de Esquina donde un hombre resultó con heridas de gravedad.

Ocurrió durante la mañana del miércoles, en inmediaciones de calles Lavalle y Serrano Soto de la mencionada localidad, donde un camión y una motocicleta fueron los protagonistas de un accidente vial.

Al lugar de los hechos asistió personal de la Comisaría de Distrito Primera de Esquina y de emergencias médicas tras el reporte del accidente.

El conductor del camión marca Mercedes Benz fue identificado como un hombre mayor de edad de apellido Frutos, mientras que el motociclista de un rodado marca Jincheng fue identificado como un hombre mayor de edad de apellido Quiróz.

Los peritos trabajan para reconstruir las circunstancias del incidente donde el motociclista se llevó la peor parte. Tras sufrir heridas de gravedad, los servicios de emergencias lo trasladaron de urgencia al Hospital Escuela General José Francisco de San Martín, en ciudad capital.

Mientras Quiróz era socorrido y trasladado, los efectivos presentes en el lugar realizaron las diligencias del caso e iniciaron las pericias correspondientes.