El Americano pidió declarar por tercera vez en el juicio de Loan

Nicolás Soria, conocido como "El Americano" y que permanece imputado en el juicio por Loan Danilo Peña como presunto participante de una maniobra de entorpecimiento de la investigación, pidió este jueves declarar ante el Tribunal Federal de Corrientes.

El pedido para ampliar su indagatoria fue justificado por el abogado Marcelo Ponce, sobre la base de la información que incorporaron a la causa las últimas testimoniales que se oyeron en el juicio, explicó.

Y expresó que hubiera sido conveniente que pudiera hablar en la audiencia de este jueves, antes que la semana que viene, cuando se programaron tres jornadas con cuatro testigos cada una.

El presidente del Tribunal, Fermín Ceroleni, le explicó que quedaba a consideración del cuerpo para otra oportunidad, por lo que deberá aguardar una fecha.

Si declara nuevamente, será la tercera oportunidad en la que Soria declara en este juicio.

Y hay dos testigos en la lista de convocados a declarar que pueden referirse a lo que dejó el paso del Americano por 9 de Julio, donde dijo que llegó para buscar a Loan.

Se trata de los periodistas Paula Bernini, del canal TN, y de Cristian Balbo, de Crónica TV.

Bernini había brindado cobertura periodística a una supuesta reconstrucción del hecho o al lugar donde desapareció Loan, en un episodio discutido en el marco de esta causa y que ubica a los supuestos integrantes de la Fundación Dupuy -elenco con el que se vincula a Soria pese a que no llegó con ellos- en el terreno y en contacto con los testigos.

Y Balbo se hospedó en el hotel Despertar del Iberá donde los bonaerenses que están implicados en este caso también se alojaron y fue escenario de diversos momentos que son objeto de la investigación.