Un hombre se arrojó desde el puente Chaco-Corrientes y fue rescatado con vida en el río Paraná

Un despliegue de auxilio sobre las aguas del río Paraná permitió rescatar con vida a un hombre que se arrojó desde la parte alta del puente Chaco-Corrientes.

El episodio se registró durante la tarde de este jueves, cuando el sujeto, con residencia radicada en la localidad chaqueña de Barranqueras, transitaba a bordo de una motocicleta en sentido hacia la capital correntina.

Al alcanzar el sector medio de la estructura vial, en las inmediaciones de la columna de demarcación jurisdiccional entre ambas provincias, el conductor detuvo la marcha de su rodado sobre el viaducto y se arrojó al cauce hídrico.

A pesar de la altura considerable de la precipitación, el individuo ingresó al agua en posición vertical, maniobra que logró atenuar la fuerza del impacto contra la superficie del río, precisó radio Sudamericana.

Intervención de malloneros y asistencia médica en la capital

El evento fue observado por un grupo de malloneros que realizaba faenas de pesca en las inmediaciones del trazado interprovincial.

Los trabajadores fluviales navegaron de forma inmediata hacia el punto de caída para sostener al hombre y evitar que la intensidad de la corriente del río Paraná lo arrastrara aguas abajo.

Minutos más tarde se acopló a las maniobras de auxilio una embarcación de la Prefectura Naval Argentina, cuyos efectivos completaron el rescate y trasladaron a la persona hacia la orilla en la zona de la Playa Arazaty.

Desde ese sector de la costa, una ambulancia de la red sanitaria derivó al paciente hacia el hospital Escuela de la ciudad de Corrientes, donde el equipo médico de guardia constató que se encuentra estable, consciente y fuera de peligro.