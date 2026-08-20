Murió un joven motociclista que fue embestido por un camión en Corrientes

Un joven motociclista de 24 años murió este jueves al mediodía en el área de cuidados intensivos del hospital Escuela, donde ingresó horas antes procedente de la ciudad de Esquina, donde había sido embestido por un camión, en la esquina de las calles Lavalle y Serrano Soto.



Fue identificado como Fernando Hernán Quiroz, quien circulaba al mando de una una motocicleta Jincheng de 110 cc, cuando se produjo la colisión contra un camión Mercedes Benz, alrededor de las 10 del miércoles.

Actualidad Esquina





En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Primera, personal de Bomberos Voluntarios, una ambulancia del Hospital San Roque y peritos, bajo directivas de la Fiscalía en turno, según publicó el portal Actualidad Esquina.



El motociclista, trarecibir asistencia médica se determinó que sufrió traumatismo de cráneo por lo cual fue derivado a la Capital correntina, donde confirmaron su deceso.



Los datos estadísticos dan cuenta que con este hecho se elevó a 82 la cantidad de personas fallecidas por siniestros viales en la provincia de Corrientes, en lo que va del 2026.