Narcomenudeo: sorprendidos en pleno "pasamano" de marihuana en Corrientes

Personal de Drogas Peligrosas de la Policía de Corrientes sorpendió a dos narcos en una maniobra de "pasamanos" de estupefacientes en el barrio La Olla de la Capital correntina, en un operativo concretado alrededor de las 18, de este jueves.





Fue en el marco de operativos preventivos contra el narcotráfico y el narcomenudeo que derivó en el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes listos para la comercialización tras un procedimiento en la zona sur de la ciudad.





Mientras realizaban recorridas de prevención por infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737 por avenida Frondizi y calle Gascón, en inmediaciones del barrio La Olla, divisaron a dos sujetos sospechosos.





Uno de ellos se encontraba a bordo de una motocicleta de 110 cc, realizando una maniobra de "pasamanos" (intercambio rápido de dinero por droga) con un peatón. Al notar la aproximación del personal policial para proceder a la identificación de rutina, el motociclista aceleró el rodado e inició una veloz huida.





Tras recorrer unos metros, el sospechoso se vio cercado, tomó la decisión de abandonar la motocicleta en la vía pública y continuó la fuga a pie, logrando perderse entre los intrincados pasillos del populoso asentamiento.





Luego, realizaron la requisa del vehículo abandonado, una Zanella ZB con patente en mal estado de conservación en cuyo baúl hallaron una bolsa de polietileno transparente. Peritos de la fuerza realizaron test de orientación química (narcotest) que arrojó resultado positivo para cannabis sativa (marihuana), con un peso total de 160 gramos.



La totalidad del estupefaciente y el motovehículo quedaron bajo secuestro preventivo, tras intervención inmediata de la fiscalía en turno