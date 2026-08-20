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Sana y salva

Hallaron a una mujer que estaba desaparecida en Corrientes

Tras las tareas policiales se encontró a esta persona de quien no se sabía nada desde el pasado domingo 16 de agosto.

Por El Litoral

Jueves, 20 de agosto de 2026 a las 10:33

La Policía de Corrientes este jueves que pudo dar con el paradero de una mujer que estaba desaparecida en la ciudad Capital.

Se trata de M.B.B., de 44 años, cuya desaparición fue denunciada en la Comisaría XVIII Urbana, caso en el que intervino la Fiscalía de Investigación en turno.

La mujer se había ausentado de su domicilio el pasado domingo 16 de agosto.

Tras las tareas de búsqueda realizada por la fuerza, la mujer fue hallada sana y salva en la jurisdicción de Capital.

La Físcalía trabaja en la actualización del caso con la diligencia de los trámites de rigor, en tanto que se informó a la parte denunciante sobre la novedad.

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