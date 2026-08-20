Corrientes: intentó huir de la Policía porque tenía pedido de captura

La Policía de Corrientes informó que el miércoles detuvo a una persona en la ciudad capital, quien poseía un pedido de captura vigente.

El hecho ocurrió en la mañana del miércoles en inmediaciones de las calles Río Dulce y Los Tulipanes, donde efectivos de la Comisaría XVII Urbana realizaban tareas de prevención de delitos en la zona.

Al transitar por el lugar mencionado, divisaron a un hombre que al notar la presencia policial emprendió una huida a pie.

Esta situación motivó el seguimiento y posterior detención de un hombre de 28 años. Tras las primeras averiguaciones se corroboró que poseía un pedido de captura.

El demorado fue trasladado a la dependencia mencionada, donde fue puesto a disposición de la Justicia y se realizaron las diligencias de rigor.