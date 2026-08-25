Corrientes: recuperan un automóvil con pedido de secuestro radicado en Buenos Aires

La Policía de Corrientes informó que el lunes secuestró un vehículo en la localidad de Paso de los Libres, el cual era buscado en Buenos Aires.

El operativo fue ejecutado por efectivos de la División de Investigaciones de la Comisaría de Distrito 2° que realizaban un control vehicular en inmediaciones de la avenida Restituto Ortiz de la mencionada localidad.

En dicho lugar se identificó un automóvil marca Chevrolet, modelo Agile, el cual registraba un pedido de secuestro por parte de las autoridades de la provincia de Buenos Aires.

El rodado era manejado por una mujer de 24 años, quien presentó documentación a nombre de otra persona oriunda de la provincia mencionada.

Tras confirmarse el pedido de secuestro, el automóvil fue trasladado a la dependencia donde se realizaron los trámites del caso.