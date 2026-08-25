Santa Rosa celebra sus 115 años con un fin de semana de festejos y música

La localidad de Santa Rosa se prepara para celebrar su 115° aniversario fundacional con un fin de semana cargado de actividades. Los festejos se desarrollarán el sábado 29 y domingo 30 de agosto, en coincidencia con la tradicional celebración en honor a su Santa Patrona.

El cronograma comenzará el sábado a las 16, con el tradicional Acto Cívico-Militar en la Plaza San Martín. Por la noche, desde las 21, se realizará el festival musical en el Polideportivo Municipal, con entrada libre y gratuita.

Las actividades continuarán el domingo a las 11, con la Santa Misa junto a las autoridades, mientras que al mediodía se realizará un almuerzo comunitario en el Polideportivo Municipal.

Dos noches de música y tradición

La propuesta artística reunirá a referentes del chamamé, la música tropical y las danzas tradicionales. Entre los artistas anunciados se encuentran Los Palmae, la Pareja Nacional del Chamamé, Emiliano Cardozo y Los Cardocitos, Toty Montiel y su Grupo Renovación, Avareko, Salamanca, Los Príncipes de Misiones, Carlitos Zacarías y Sebastián Verón y su Conjunto.

También formarán parte de la grilla Euse y sus Tarragoseros, Maxi Acuña Grupo, Norma Angélica, María Eugenia Gallardo, Tony Rojas, Axel Cantero, Ernesto Miño y Los Románticos y el Grupo Itatí, entre otros artistas.

La programación se completará con presentaciones del Ensamble de la Escuela de Música, la Escuela de Ritmo Santa Rosa, la Escuela de Danza Ricardo Bordón y distintos cuerpos de baile de la localidad.

Durante la presentación oficial de los festejos, el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, destacó la importancia de fortalecer las celebraciones y propuestas culturales de cada localidad como parte del desarrollo turístico y económico de Corrientes.

Por su parte, el intendente José Ignacio invitó a vecinos y visitantes a participar de los festejos y remarcó el impulso al turismo religioso como parte de la celebración.