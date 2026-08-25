Recuperaron en Corrientes otro automóvil robado en Buenos Aires

En las últimas horas lograron secuestrar un automóvil Volkswagen Bora que circulaba en Curuzú Cuatiá, con un pedido de secuestro activo por robo en la ciudad de Buenos Aires, denunciado pasado 13 de abril.



El operativo se dio en el marco de un trabajo desplegado por efectivos de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Unidad Regional III, de Curuzú Cuatiá.



Cabe señalar que en tal sentido se llevaron a cabo varios operativos, uno de los cuales derivó en allanamientos en Paso de los Libres.



Al ser interceptado, el conductor manifestó haber adquirido el vehículo de manera reciente a una persona oriunda de una localidad vecina y como parte de la transacción, el comprador dijo haber entregado otro automóvil como forma de pago.



Aseguró a los pesquisas que desconocía por completo la situación irregular y el origen ilícito del Volkswagen Bora.



Ante ello, el Ministerio Público integrado por la Unidad Fiscal local, a cargo de la Dra. Belén Arrúa y el Dr. Oscar Cañete ordenó el secuestro del rodado bajo las formalidades legales y quedó en custodia en la dependencia policial.



Según destacaron el operativo no sería un hecho aislado, sino que formaría parte de un proceso investigativo integral iniciado hace aproximadamente un año por la DIC.



Como resultado de este trabajo conjunto, la división ya ha logrado incautar numerosos automóviles y motocicletas que presentaban pedidos de secuestro vigentes por robo, así como también documentaciones apócrifas y adulteraciones en sus registros.



Ante ello, advirtieron que continúan con las labores operativas para determinar si el Bora recuperado guarda relación directa con otros hechos delictivos bajo investigación.