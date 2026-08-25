Depredación en Corrientes: santafesinos armados pescaban con redes en un área de reserva

Tres hombres oriundos de la ciudad de Reconquista, Santa Fe, fueron detenidos durante la madrugada de este martes en la Reserva Provincial Arroyo Isoró, en la jurisdicción de Goya, tras ser sorprendidos realizando actividades de caza y pesca ilegal dentro del área protegida, confirmaron fuentes policiales.



El operativo combinó el patrullaje de la Policía Rural y Ecológica con inspectores de la Dirección de Parques y Reservas, quienes sorprendieron en el arroyo El Víbora a una embarcación sospechosa.



En esa situación divisaron una embarcación a motor que navegaba en esa área y al interceptar la lancha, identificaron a dos santafesinos que tenían una escopeta calibre 16 cargada y lista para su uso, diversos cuchillos de gran porte y varias piezas de pescado recientemente obtenidas.



A pocos metros del lugar descubrieron además un asentamiento precario en la costa con una fogata encendida, donde encontraba un tercer involucrado, también de la provincia de Santa Fe, según detallaron.





En el marco de las actuaciones, detectaron la presencia de redes de mallón caladas de forma transversal en el curso de agua, una modalidad de pesca estrictamente prohibida aún más en un ecosistema protegido.



Por orden de la fiscalía en turno, se procedió a la inmediata aprehensión de los tres involucrados y al secuestro preventivo de la embarcación con motor, el arma de fuego (de la cual no poseían documentación ni autorización de portación), las mallas de pesca y los elementos de corte.



Los sospechosos fueron trasladados a la dependencia policial, donde se les inició una causa penal por la presunta depredación de fauna silvestre y portación ilegal de arma de fuego.