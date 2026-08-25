Cislista fue internado de gravedad tras una colisión en Corrientes

Un ciclista sufrió heridas de consideración este martes en la intersección de la avenida Héroes de Malvinas y calle Buenos Aires de la localidad de Santa Lucía, tras ser embestido por una motocicleta por lo cual fue derivado de urgencia al Hospital Zonal de Goya.



La víctima fue identificada como Nicasio Barboza quien resultó con lesiones de extrema gravedad en la zona craneal después de protagonizar una violenta colisión.



El hecho se registró en una esquina que posee semáforos, donde una motocicleta Honda Wave guiada por Yair Canosa impactó de forma directa contra la bicicleta, en la que se desplazaba Barboza.



Según los datos recabados por el personal policial interviniente, el propio motociclista dijo que avanzaba por la avenida con la luz verde del semáforo a su favor. De forma imprevista, el ciclista cruzó la calzada, lo que impidió que pudiera esquivarlo a tiempo o frenar la marcha.



Como consecuencia del golpe fue traslado de urgencia hacia el Hospital Zonal de Goya para recibir asistencia médica especializada.



En el lugar de la colisión se llevaron adelante los peritajes de rigor ordenadas por la Fiscalía en turno, con actuación del personal policial de Comisaría local que inició de oficio una causa caratulada como "lesiones graves en accidente de tránsito".

Con información de Aquiles Noticias