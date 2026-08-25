Caza y pesca ilegal: tres demorados con red y escopeta cargada en Corrientes

Tres hombres fueron interceptados en la localidad correntina de Lavalle por efectivos de la Policía Rural y Ecológica, en conjunto con inspectores de la Dirección de Recursos Naturales, mientras realizaban actividades de caza y pesca ilegal en la zona.



El operativo tuvo lugar en la costa del río Santa Lucía, a la altura del paraje Bonete, en el marco de los patrullajes preventivos contra el abigeato y delitos ambientales.





El personal policial divisó el arribo de una embarcación a motor con tres tripulantes a bordo y al proceder a la correspondiente inspección de la lancha, hallaron una malla de pesca de aproximadamente 20 metros de longitud, cuyo uso se encuentra prohibido en esa zona de reserva protegida.



Al profundizar la requisa detectaron una escopeta calibre 16, la cual se encontraba cargada con cartuchos y lista para ser utilizada de manera inmediata.





Según describieron, los sospechosos fueron consultados por la documentación del arma de fuego y reconocieron carecer de los papeles y ante la situación procedieron al secuestro preventivo de la escopeta, cinco cartuchos intactos, cuchillos, un machete y linternas.



Por su parte, los fiscalizadores de Recursos Naturales labraron las actas de infracción correspondientes por el empleo de redes vedadas y por realizar la actividad de pesca sin la licencia obligatoria.



La Justicia dispuso la apertura de una causa por tenencia ilegal de arma de fuego, además de las sanciones administrativas aplicadas por la depredación de la fauna local.