Interceptaron a cazadores furtivos con ciervo y armas de fuego en Corrientes

Un control vehicular de rutina derivó en el secuestro de armas de fuego, elementos de caza y de un ciervo axis faenado, en un operativo montado por la Policía Rural y Ecológica de Paso de los Libres sobre la Ruta Nacional 123.



Los efectivos habían detectado un automóvil detenido en una zona no habitual de la banquina, a la altura del kilómetro 190. Se trataba de un Volkswagen Senda con cuatro ocupantes, por lo cual procedieron a la identificación y requisa del rodado.





Tras la apertura del baúl, constataron el transporte ilegal de un ejemplar sin vida de ciervo axis, elementos de pesca tales como cañas y reel, linternas de alta potencia y un rifle de caza, en tanto que en el habitáculo del automóvil hallaron un revólver calibre 38.



Según describió la Policía, los involucrados admitieron que se dirigían hacia la zona del río Miriñay con el propósito inicial de pescar pero capturaron al ciervo durante el trayecto, sin poseer autorización legal de caza para operar en los campos linderos de la zona.





Si bien el conductor del vehículo exhibió documentación que lo acreditaba como propietario de las armas, aseguran que la cacería está prohíbida sobre rutas públicas o cursos de agua.





Por tal motivo, personal del área de Recursos Naturales de la provincia tomó intervención inmediata en el caso, mientras que las autoridades dispusieron el secuestro preventivo del animal silvestre, el armamento y la totalidad de los elementos utilizados para la pesca y la caza.