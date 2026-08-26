Corrientes: volcó un camión cargado con frutas en la Ruta 14 y el chofer resultó herido

Un grave siniestro vial se registró este miércoles a la siesta sobre la Ruta Nacional N° 14, jurisdicción de Gobernador Virasoro donde despistó y volcó un camión de gran porte tras lo cual el chofer resultó lesionado.



A pesar de la magnitud del impacto, el conductor logró salir del habitáculo por sus propios medios, aunque con heridas en la zona de la cabeza.



El hecho se produjo en el kilómetro 725,5, donde concurrió primeramente una comisión policial de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica (U.E.S.R. y E.) de Coronel Desiderio Sosa para coordinar las tareas de auxilio y regular el intenso tránsito de la zona.



Por razones que son objeto de peritajes, el conductor del Iveco con acoplado tipo semirremolque perdió el control mientras circulaba en sentido Norte-Sur, proveniente de la localidad de Apóstoles, provincia de Misiones, y tenía como destino final la provincia de Buenos Aires con una carga completa de frutas.



Como consecuencia de la maniobra, acabó sobre su lateral en la banquina del cardinal este.



En una primera inspección ocular, las autoridades policiales constataron que los daños materiales en la estructura del camión y el acoplado fueron de consideración y respecto al estado de salud del chofer, identificado como Kevin Ariel Kohc, de 26 años de edad, se informó que se encontraba lúcido y de pie, aunque presentaba un fuerte golpe en el cráneo.



La asistencia médica del damnificado sufrió complicaciones logísticas cuando la ambulancia del nosocomio de Santo Tomé, que se dirigía a la escena del accidente, experimentó un desperfecto mecánico en pleno trayecto.



Ante la urgencia y la demora del servicio de emergencias, familiares del joven camionero decidieron trasladarlo por sus propios medios hacia el hospital de la ciudad de Santo Tomé para recibir atención médica especializada