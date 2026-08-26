Narcomenudeo: un detenido tras el hallazgo de 24 plantas de marihuana en Corrientes

Un importante golpe al comercio de estupefacientes a baja escala se concretó este miércoles a tarde tras un exitoso allanamiento en un complejo habitacional de la localidad de Santa Rosa, donde un joven fue detenido tras el hallazgo de 24 plantas de marihuana.



La investigación, orientada a desalentar el narcomenudeo en la zona, estuvo a cargo del personal de la Comisaría local, cuyos efectivos lograron desarticular un presunto punto de venta de drogas en un domicilio ubicado en el sector de las "40 Viviendas" del populoso barrio "Llamarada".



Tras varias semanas de investigación y recolección de pruebas, los efectivos irrumpieron en la propiedad con el objetivo de secuestrar elementos de interés para la causa y detener a los responsables de la actividad ilícita.





Como resultado de la requisa en la vivienda, hallaron y secuestraron un total de 24 plantines de marihuana, cuyas medidas oscilaban entre los 12 y los 80 centímetros de altura, un arma de fuego de fabricación casera, conocida comúnmente como "tumbera", la cual se encontraba apta para el disparo, junto con pipas de confección artesanal utilizadas para el consumo del estupefaciente.





Durante el procedimiento, los efectivos policiales también incautaron varios teléfonos celulares pertenecientes a los moradores de la finca. Las Unidad Fiscal interviniente dispuso la demora del morador del inmueble, que fue trasladado a la dependencia policial.



También el secuestro de las plantas y elementos por infracción a la Ley de Estupefacientes y tenencia ilegal de arma de fuego.