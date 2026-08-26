Corrientes: un detenido por robar equipos del alumbrado público

Un intenso operativo policial ejecutado en las primeras horas de este miércoles derivó en la captura de un sospechoso y la recuperación de equipos del alumbrado robados de la infraestructura pública.



Las acciones se concentraron en dos populosos complejos habitacionales de la capital provincial, los barrios La Chola y en las 237 Viviendas, en el marco de la investigación por una serie de ilícitos perpetrados en la zona. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Comisaría 15° Urbana, contando con el apoyo estratégico del Grupo Táctico Operativo (GTO), quienes colaboraron para asegurar los perímetros.





El primer allanamiento se concretó en un domicilio del barrio La Chola donde procedieron a la aprehensión de un joven identificado como Eduardo C., de 25 años tras el hallazgo de una lámpara de iluminación pública con tecnología LED, la cual poseía pedido de secuestro por haber sido sustraída de la vía pública.





De forma simultánea, irrumpieron en otro inmueble del barrio 237 Viviendas, en casa de otro investigado identificado como Luciano C. con resultado negativo, tanto para la localización del sospechoso como para el hallazgo de los elementos buscados.