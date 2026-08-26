Por una estafa de $3 millones en Corrientes secuestraron camioneta y celular

Este miércoles se realizó un allanamiento en el Chaco, donde secuestraron una camioneta y celular, entre otros elementos, en el marco de una causa iniciada en Corrientes por una denuncia de estafa por $3 millones.



Efectivos de la División Leyes Especiales Metropolitana, en colaboración con investigadores de la Policía de Corrientes trabajaron en la investigación por una compra abonada con cheques apócrifos.



Todo inició luego de que un comercio de la ciudad de Corrientes denunciara una estafa ocurrida el pasado 16 de junio, en la que alertaba que un hombre realizó una compra de mercaderías por aproximadamente $3 millones de pesos y abonó con cheques que posteriormente fueron constatados como falsos.



Después de concretarse la operación, un fletero llegó hasta el comercio y retiró las mercaderías.



Los investigadores correntinos analizaron las cámaras de seguridad del lugar y lograron identificar el vehículo utilizado y a su conductor, que tendrían domicilio en la ciudad de Resistencia.



Con esta información, y mediante un exhorto de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes, el Juzgado de Garantías N° 1 de Resistencia autorizó el allanamiento de un domicilio ubicado sobre avenida Paraguay al 2700 de la Capital chaqueña.



Durante la diligencia, secuestraron una camioneta Ford Ranger gris, prendas de vestir y un teléfono celular, elementos considerados de interés para avanzar con la investigación.



La medida se concretó con la colaboración de autoridades judiciales y policiales de la provincia de Corrientes, mientras continúan las actuaciones para determinar las responsabilidades en el hecho investigado.