La Policía recuperó una camioneta que tenía pedido de secuestro desde 2021

Efectivos de la Comisaría de Paraje Perichón recuperaron en las últimas horas una camioneta que registraba un pedido de secuestro activo desde el año 2021. El procedimiento se llevó a cabo durante patrullajes de prevención sobre la Ruta Nacional N° 12.

El hallazgo se produjo a la altura del Barrio Yecohá, donde el personal policial divisó a la vera de la arteria una camioneta Chevrolet S10 (dominio AA-528-DZ) que se encontraba estacionada y sin ocupantes.

Al cursar los datos del rodado a la Dirección de Investigación Criminal (D.I.C.), se confirmó que la unidad presentaba una solicitud de secuestro dispuesta desde el 24 de septiembre de 2021 por la Comisaría Seccional 16ª, en el marco de una causa caratulada por "Lesiones en Accidente de Tránsito", tramitada originariamente ante el Juzgado de Instrucción N° 5.

Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (U.F.I.C.) en turno, a cargo del Dr. Pasetto, quien ordenó el secuestro preventivo del vehículo y su inmediato traslado a las instalaciones de la Comisaría 16ª para la prosecución de los trámites legales correspondientes.