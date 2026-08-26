Peregrinación de la Policía de Corrientes a Itatí: cuándo será y desde dónde partirá

Se realizará este viernes la 38ª Peregrinación Policial a Itatí, una tradicional manifestación de fe que reunirá a integrantes de la fuerza de Corrientes y sus familias. El punto de encuentro estará ubicado en el acceso a la localidad de Santa Ana.

La caminata hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí se desarrollará bajo el lema “Como policías caminamos con María para sanar y servir”. De esta manera, la concentración de los peregrinos está prevista para las 8 en la intersección de las rutas Nacional 12 y Provincial 43.

La convocatoria está dirigida al personal policial en actividad y retirados, además de sus familias. También invitaron a participar a todas las personas que quieran sumarse a la caminata religiosa.

Durante la peregrinación, los participantes acompañarán la imagen de la Virgen de Itatí “Comisario General de la Policía de Corrientes”.



