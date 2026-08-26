Santo Tomé celebra su refundación: cómo será el operativo de seguridad y control vial

El Ministerio de Seguridad y la Policía de Corrientes diseñaron un operativo de prevención integral con motivo de los festejos por el 163° aniversario de la refundación de Santo Tomé. El dispositivo abarca la cobertura de seguridad antes, durante y después de los actos centrales previstos para el 26 de agosto en la Plaza Colón y el 27 de agosto en la Plaza San Martín. La medida incluye el despliegue de unidades especiales, patrullajes en accesos, ordenamiento de tránsito y un corredor sanitario para garantizar el desarrollo normal de las celebraciones.

Fechas, escenarios y unidades desplegadas El plan estratégico moviliza a diversas fuerzas de la fuerza provincial para garantizar el orden público:

Sedes de los festejos: La cobertura se focaliza el 26 de agosto en la Plaza Colón (calles Carlos Pellegrini entre Independencia y Uruguay) y el 27 de agosto en la Plaza San Martín y zonas circundantes.

Fuerzas participantes: Intervienen la Unidad Regional V°, las Comisarías de Distrito, la Dirección General de Coordinación e Interior, Seguridad Rural y Ecológica, Grupos Especiales, Seguridad Vial y Lucha Contra el Fuego.

Coordinación interdisciplinaria: El trabajo preventivo se articula con la municipalidad, organizadores locales, bomberos voluntarios y personal del hospital del área.

Controles en accesos y corredor sanitario Ante la masiva afluencia de público prevista, se dispusieron pautas especiales de tránsito y emergencias: