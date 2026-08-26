Corrientes: efectivos asistieron y trasladaron de urgencia a un niño que se ahogaba

La Policía de Corrientes informó que este miércoles asistió a un niño en la ciudad capital, cuya vida corría riesgo.

Efectivos de la Comisaría VII Urbana fueron alertados a través del 911 sobre un menor que tenía problemas para respirar durante la madrugada de este miércoles.

Contención y traslado de urgencia

El hecho tuvo lugar en un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Aguapey y Los Malvones, del barrio Jardín, donde un niño de 4 años presentaba una evidente dificultad respiratoria, lo que motivó el rápido accionar de los efectivos.

Es así que el niño fue asistido y trasladado de urgencia hasta el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, siendo custodiado por otros dos móviles policiales que establecieron un cordón sanitario para agilizar la movilidad.

En el nosocomio, el menor fue recibido y atendido por el personal médico que ya estaba esperando su ingreso. Tras recibir las atenciones correspondientes, fue estabilizado y puesto bajo observación.

Por su parte, el profesional interviniente destacó la rápida reacción del personal policial, ya que fue determinante para la supervivencia del menor.

En tanto que en la mencionada dependencia se realizaron las diligencias del caso.