Corrientes: un motociclista murió tras chocar contra un camión sobre la Ruta Nacional 14

La Policía de Corrientes informó que el miércoles se produjo un fatal accidente en la localidad de Santo Tomé, donde una persona perdió la vida.

El hecho se registró en la siesta del miércoles sobre el kilómetro 676 de la Ruta Nacional N°14, donde colisionaron un camión y una motocicleta con una consecuencia fatal.

Fuerte impacto seguido de muerte

Los efectivos de la Comisaría II de Santo Tomé se presentaron en el lugar y notificaron que un camión marca Scania impactó contra una motocicleta marca Honda, modelo CG Titan.

El vehículo de mayor porte era conducido por un hombre mayor de edad, de apellido Dos Santos Martins, mientras que el rodado menor era maniobrado por un hombre de 20 años, identificado con el apellido Cuenca.

Tras el impacto entre los vehículos, Cuenca sufrió graves lesiones que provocaron su muerte en el lugar. Los peritajes realizados en el sitio determinarán las circunstancias del accidente.

Por otra parte, la Fiscalía interviniente en el caso se presentó en el sitio para empezar las diligencias correspondientes, en tanto que en la mencionada dependencia se continuaron con los trámites de rigor.