Corrientes: un detenido y 77 plantines de marihuana secuestrados tras un allanamiento

La Policía de Corrientes informó que el miércoles realizó un allanamiento en un domicilio de la ciudad capital, que resultó en el secuestro de plantas de marihuana.

Efectivos de la Comisaría XVII Urbana, con el apoyo de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, División Antiarrebatos y el Grupo de Policía de Alto Riesgo; ejecutaron una orden de allanamiento en un domicilio del barrio Punta Taitalo.

Resultado del operativo

El allanamiento se ejecutó por una causa en trámite donde no se hallaron los elementos buscados originalmente, las fuerzas se toparon con un cultivo ilegal.

Se secuestraron 77 plantines de Cannabis Sativa, los cuales fueron sometidos a los narcotest de campo.

Además, se concretó la aprehensión de un hombre de 32 años, quien se encontraba en el inmueble.

El demorado, junto a lo secuestrado, fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la mencionada dependencia, donde se realizaron las diligencias de rigor.