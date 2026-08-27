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Saladas

Corrientes: un rápido despliegue y rastrillaje evitó un intento de suicidio

Un hombre se adentró en una zona de cañada con intensiones de quitarse la vida. El operativo de búsqueda se inició tras el llamado de emergencia de un familiar.

Por El Litoral

Jueves, 27 de agosto de 2026 a las 12:39

La Policía de Corrientes informó que el miércoles intervino en un momento de desesperación en la localidad de Saladas, cuando un hombre intentó quitarse la vida.

Tras el llamado de emergencia a la Comisaría Primera de Saladas, efectivos se presentaron en un domicilio cercano a Ruta Provincial N°13, donde la familia de un hombre pidió ayuda para evitar que este último atentara contra su vida.

Alerta familiar y despliegue del operativo de búsqueda

En el lugar se tomó conocimiento que un hombre de 43 años se había internado en una zona de esteros y cañadas frente al barrio Vélez Sarsfield, cruzando la RP 13.

Por tal motivo se desplegó un operativo coordinado en el que  intervinieron efectivos de las Comisarías Primera y Segunda de Saladas, personal del Priar, el Grupo Táctico Operativo (GTO) y la Unidad Regional VII.

Tras horas de rastrillaje el hombre fue encontrado con vida a unos 700 metros de la ruta y no presentaba lesiones visibles.

De manera preventiva el sujeto fue puesto a resguardo y trasladado a un centro de salud para su revisión y atención psicológica, en tanto que en la mencionada dependencia se realizaron las diligencias de rigor.

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