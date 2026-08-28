"Falsa alarma": la Policía de Corrientes descartó la amenaza de ataque en la Universidad de la Cuenca del Plata

Un operativo de verificación por parte de la Policía de Corrientes se desplegó este viernes en las instalaciones de la Universidad de la Cuenca del Plata (UCP), luego de que circulara entre los estudiantes un mensaje con una amenaza de ataque.

Tras la presencia de los efectivos en el predio educativo, fuentes policiales confirmaron a El Litoral que la jornada se desarrolló con total normalidad y desestimaron la veracidad de la advertencia.

La alerta se encendió a partir de un texto enviado por WhatsApp que se viralizó en la comunidad estudiantil.

En el escrito, un anónimo atribuía la autoría a una supuesta organización denominada "984 Mentalyl" y amenazaba con realizar una "masacre" con armas y explosivos dentro de una sede de la UCP, afirmando que luego se suicidaría para evitar la acción policial.

Verificación y desmentida policial en la sede universitaria

Ante la difusión del contenido, la Policía de Corrientes acudió hasta el edificio institucional para constatar la situación en el lugar.

Las fuentes consultadas por este medio confirmaron que las actividades en la casa de altos estudios continuaron de manera habitual y calificaron el episodio como "una falsa alarma".