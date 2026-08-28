Investigan la muerte de un turista de 77 años en un hotel céntrico de Corrientes

Gran conmoción se vivió en la siesta de este viernes, con el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en una de las habitaciones del Corrientes Plaza Hotel, ubicado en la peatonal Junín, frente a la Plaza Cabral, en pleno centro de la Capital provincial.





El hallazgo se produjo durante la siesta de este viernes, cuando efectivos de la Policía de Corrientes ingresaron al establecimiento tras ser alertados sobre la situación.





La víctima fue identificada como J. Llano, de 77 años, quien se encontraba registrado como huésped y registraba domicilio en el exclusivo barrio porteño de Recoleta.Si bien los primeros indicios recolectados por los peritos en el lugar sugieren que el hombre se habría quitado la vida dentro de la habitación que había contratado, las autoridades mantienen la prudencia extrema.





Por este motivo, la causa fue caratulada preventivamente como "muerte dudosa".





El caso quedó en manos del titular de la Fiscalía de Instrucción N° 2, Raúl Pasetto, quien ordenó el despliegue del personal de la Comisaría jurisdiccional y de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, determinar la mecánica del hecho y descartar de manera definitiva la participación de terceras personas.