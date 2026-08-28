Incautaron en Corrientes más de mil metros de redes en el río Uruguay

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina llevaron a cabo múltiples operativos de control fluvial en la provincia que culminaron con el secuestro de más de un millar de metros de redes de pesca de uso prohibido, cuyo valor de mercado conjunto supera los $4 millones.



Los procedimientos preventivos estuvieron a cargo de la Prefectura Santo Tomé y se desplegaron de manera estratégica mediante intensos patrullajes fluviales en distintos sectores clave y zonas críticas bajo su jurisdicción en las aguas del río Uruguay.



Durante las tareas de inspección en el cauce del río, detectaron diversas artes de pesca que habían sido ilegalmente colocadas y posteriormente abandonadas. Al constatar que se trataba de elementos no autorizados por las normativas vigentes, se procedió a su inmediato retiro y posterior secuestro preventivo.



Tras finalizar los procedimientos, se labraron las actas de infracción correspondientes en cada caso y el material decomisado fue trasladado bajo resguardo a la dependencia, quedando formalmente a disposición de los organismos competentes.