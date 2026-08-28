Golpe al narcomenudeo: 14 allanamientos y 14 detenidos en Corrientes

Luego de un masivo despliegue contra el tráfico de drogas a menor escala, desbarataron una red de 14 puntos de venta de estupefacientes en Paso de los Libres que operaba de manera simultánea y dejó un saldo de 14 detenidos y gran decomiso de evidencia.



Los procedimientos fueron el resultado de tres meses de minuciosas tareas de inteligencia y seguimientos encubiertos a cargo del personal dependiente de la Unidad Regional IV. La Justicia ordenó de forma simultánea los 14 allanamientos que ejecutaron de manera coordinada efectivos de las distintas comisarías.





El saldo fue 14 personas detenidas, todas vinculadas directamente con la organización y el secuestro de 5 kilos de marihuana, numerosas dosis fraccionadas de cocaína listas para su comercialización, motocicletas utilizadas para el reparto, teléfonos celulares y una importante cantidad de elementos de corte, balanzas y dinero en efectivo.





Tanto los detenidos como todo el material incautado quedaron a disposición de la magistratura interviniente bajo cargos de infracción a la Ley de Estupefacientes