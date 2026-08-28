Persecución y tiroteo en el Paraná: atraparon a paraguayos por robo de ganado

Un violento enfrentamiento armado en aguas del río Paraná culminó en la madrugada de este viernes con la detención de dos hombres de nacionalidad paraguaya y el rescate de cuatro animales vacunos que estaban listos para ser llevados.



El operativo incluyó una persecución internacional con la participación de fuerzas federales y del vecino país, el cual inició cuando efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó, junto al Grupo Táctico Operacional (G.T.O), patrullaban la zona costera.





En un momento dado avistaron dos embarcaciones con varios ocupantes a la vera del río, quienes al notar la presencia policial se dieron a la fuga por el agua. En la orilla, los delincuentes dejaron abandonados y maniatados con vida a cuatro animales: dos vaquillas, un novillo y una ternera, los cuales habían sido preparados para su sustracción.





Ante esto, la policía correntina inició una rápida persecución fluvial hacia la isla Apipé Grande y el seguimiento se tornó de alta peligrosidad al registrarse disparos de arma de fuego, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.



Finalmente, cerca del puerto San Antonio y gracias a la colaboración de la Prefectura Naval Argentina y la Armada Paraguaya, se logró interceptar a una de las lanchas. Los detenidos son dos ciudadanos paraguayos de 27 y 37 años. En su poder, secuestraron lazos, cuchillos, un machete, pinzas y linternas, elementos directamente vinculados al delito de abigeato. Ambos sospechosos y el material incautado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno.