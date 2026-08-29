Corrientes: incautaron 230 kilos de hojas de coca cigarrillos y armas por valor millonario

Luego de sendos allanamientos desbarataron en Bella Vista una red dedicada al contrabando de mercaderías al decomisar un cargamento millonario que incluyó más de 227 kilos de hojas de coca, 11 armas de fuego con municiones y más de $3,6 millones en efectivo



En los procedimientos también incautaron 18.100 paquetes de cigarrillos ilegales, con los cuales, sumado a lo anterior, lo secuestrado superó los $93.150.760, según determinaron fuentes oficiales.





Con respecto a los operativos, se supo que la investigación, se inició por una presunta infracción al Código Aduanero (Ley 22.415), estuvo a cargo de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la fuerza federal.



Con las pruebas recolectadas, la jueza federal de Goya, Cristina E. Pozzer Penzo, ordenó el registro simultáneo de dos inmuebles estratégicos que se concentraron en sendos puntos clave de la ciudad correntina.



Uno de los domicilios está ubicado en la zona urbana, situado en las inmediaciones del acceso norte por la Ruta Provincial Nº 27.



Al ingresar a las propiedades, los efectivos de Prefectura se encontraron con una infraestructura dedicada al acopio ilegal y el conteo final de la mercadería arrojó un total de 1.810 cartones de cigarrillos de diversas marcas paraguayas y extranjeras, junto a un cargamento de 227,4 kilogramos de hojas de coca en estado natural.





Sin embargo, el hallazgo que más sorprendió a los investigadores fue el poder de fuego que al parecer manejaba la organización ya que en el lugar incautaron 11 armas de fuego de distintos calibres y una gran cantidad de municiones listas para ser utilizadas.



Además, contabilizaron $3.641.000 en efectivo.



La causa judicial quedó bajo la órbita de la sede fiscal Descentralizada de Goya, liderada por el fiscal federal Dr. Mariano Enrique De Guzmán, quien determinará las próximas detenciones y el avance de la investigación.