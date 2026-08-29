Caso Cecilia de Alvear: una adolescente fue imputada como coatora de homicidio

La muerte de Cecilia Emilce Lezcano (16) ocurrida el pasado 16 de julio en la localidad correntina de Alvear avanza a pasos firmes con las imputaciones, luego que los investigadores decubrieran que no fue un suicidio, sino un homicidio que tiene como principal acusado a J., un compañero de colegio que fue detenido.



El caso tuvo novedades en las últimas horas cuando la Justicia provincial imputó como coautora del homicidio a la novia de J. Se trata de una adolescente de 17 años, quien además recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, pese a que la querella había solicitado su detención en un instituto para menores.



Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que la jueza de Garantías de Santo Tomé, Sara Durand, también ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de los padres de la imputada, ante sospechas de posibles maniobras para entorpecer la investigación.



Cabe señalar que el papá de la adolescente sería un integrante de la Policía provincial.



En línea con esto, se determinó que el cuidado y la vigilancia de la menor quedarán a cargo de su madre, que también deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas. Al mismo tiempo que deberá acompañar durante el proceso de reinserción escolar, la adolescente también tendrá que iniciar un tratamiento psicoterapéutico.



La determinación judicial ubicó a la pareja de adolescentes imputada por el homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas. Según pudo corroborar este medio, la acusación se basó en los análisis de las conversaciones que ambos mantuvieron en WhatsApp antes y después de que se consumara el ataque.

Fiscalía





Estos intercambios, extraídos del teléfono del joven, permitieron al fiscal de Santo Tomé, Facundo Cabral, confirmar la existencia de una planificación previa. El primer registro data del 14 de julio por la tarde, casi 2 días antes de que J. degollara a la adolescente.



En ese diálogo, la novia preguntó si seguía adelante el plan acordado, a lo que respondió que todo estaba listo. Durante el intercambio, la joven expresó dudas sobre la ejecución del asesinato, pero el acusado insistió en que cumpliría lo pactado y aseguró: “Yo mato, pero jamás te dañaré ni siquiera un pelo a ti”.



Además, afirmó haber matado anteriormente, llegando a mencionar trece víctimas.



En los primeros momentos, J. planeaba atacar a Cecilia solo con un cuchillo, aunque más tarde evaluó sumar un arma de fuego por precaución y llevar ropa para cambiarse tras el crimen. También se discutió cómo ocultar el cuerpo; el acusado propuso enterrarlo bajo tierra y cubrirlo con maleza o incluso con un animal muerto para evitar sospechas.



A través de los chats, se evidenció que los acusados contemplaban involucrar a una tercera persona, aún no identificada, para retrasar el hallazgo del cuerpo de Cecilia.



Inicialmente, se sospechó del hermano de J., pero ahora se consideraría la posibilidad de un familiar de la madre de la novia como posible implicado. Además, todavía no determinó el móvil del crimen.



La madrugada del 16 de julio, J. atacó a la víctima en la vieja estación de tren de Alvear. Según se estableció, el ataque ocurrió entre las 3:16 y las 4:28. El acusado intentó encubrir el ataque simulando un suicidio y trasladó a la víctima bajo engaño hasta el lugar del hecho.