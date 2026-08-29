La enigmática desaparición de un pescador de Corrientes en el río Paraná

Un amplio operativo por tierra y agua se despliega en la zona de Ituzaingó desde hace ocho días para localizar a Arsenio Ramírez, un pescador de 45 años que desapareció de manera enigmática en aguas del río Paraná la noche ddel pasado viernes 21 de agosto



Al día siguiente, su embarcación fue hallada a la deriva, sin signos de accidentes y con todas sus pertenencias en el interior, lo que genera desconcierto entre los investigadores y sus familiares.



Según explicó el comisario mayor Juan Acuña, jefe de la Comisaría Primera de Ituzaingó, Ramírez fue visto por última vez realizando compras en un almacén de la zona, luego de haber estado pescando.



Cerca de las 21 de esa misma noche, se comunicó con su esposa para avisarle que ya regresaba a su domicilio, pero nunca llegó. Al mediodía del sábado, la alerta se encendió cuando vecinos divisaron su lancha a la deriva en la orilla del río. Al ser peritada por los efectivos, se constató que la embarcación no presentaba indicios de impactos ni de haber sufrido un accidente náutico.

Paradero





Tras la denuncia por "averiguación de paradero" radicada por una persona de apellido Flores, se activó de inmediato el protocolo de emergencia con rastrillajes conjunto en el que participan efectivos de la Comisaría Primera de Ituzaingó, la Comisaría de Isla Apipé, la Policía Rural y de la Prefectura Naval Argentina.



Los operativos de búsqueda fluvial y terrestre se concentran en sectores clave como las islas Rivadavia, Apipé Chico y Paloma. Para las tareas se destinaron embarcaciones de Prefectura y la Policía Rural, destinadas a recorrer minuciosamente las costas y los bancos de arena.



La solicitud de colaboración a los medios y a la comunidad para dar con el paradero de Ramírez indican que mide 1,70 metros de altura, es de tez morocha, tiene el cabello negro y corto.



Al momento de su desaparición vestía una campera azul y blanca, pantalón de jean azul gastado y zapatos de cuero negro.



