Recuperaron reflectores robados a una Iglesia de Corrientes

En un rápido accionar del personal de Investigaciones de la Comisaría Segunda Urbana, lograron el recupero de dos reflectores de gran potencia que habían sido sustraídos del frente de la Iglesia San Benito, ubicada en el Barrio San Martín de la ciudad de Corrientes.



Los elementos ya fueron restituidos a las autoridades parroquiales por orden de la Justicia, aunque por el momento no existen personas detenidas por el hecho.



El ilícito afectó directamente a la comunidad religiosa de la institución ubicada por calle Elías Abad 1937, donde delincuentes se llevaron dos artefactos lumínicos instalados en el exterior del edificio, tratándose de un reflector de 300W de potencia con carcaza negra y otro de tecnología LED, los cuales se encontraban amurados en la pared del atrio y en un poste cercano, según detalló el denunciante.



A partir de la alerta, se inició una causa caratulada como "supuesto robo" con intervención de la Unidad Fiscal en turno tras lo cual desplegaron tareas de campo e inteligencia.



Las averiguaciones lograron localizar las luminarias, mientras la Policía continúa trabajando para identificar a los autores del robo.