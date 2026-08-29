Secuestraron una camioneta y una moto tras operativos en Corrientes

Un amplio operativo de control vehicular e identificación de personas se desplegó en la intersección de las avenidas Río Chico y J.R. Fernández, en la ciudad de Corrientes,que arrojaron como resultad el secuestro de una camioneta y una motocicleta tras detectar irregularidades



Las tareas preventivas, coordinadas entre distintas dependencias policiales y agentes de tránsito municipal, culminaron con el secuestro preventivo de una camioneta Ford Ranger y una motocicleta Honda Wave por diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.



El procedimiento se llevó a cabo de manera conjunta mediante un cerrojo estratégico que involucró a los efectivos de la Comisaría 24°, el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) IV, y la Comisaría 9° Urnama.



Durante los trabajos, identificación de 15 personas que circulaban por la zona y procedieron a la verificación física y de documentación de un total de 10 vehículos.





Como resultado de las observaciones y las actas labradas por el personal de la Dirección de Tránsito, se ordenó el retiro de la vía pública de dos rodados: una camioneta Ford Ranger XLT 4x2 y una motocicleta Honda Wave 110cc. Ambas unidades quedaron retenidas preventivamente debido a la constatación de infracciones a la Ley Nº 24.449, que regula la seguridad vehicular obligatoria.