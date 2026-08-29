Corrientes: pareja fue detenida con una mochila repleta de marihuana

Un joven de 18 años y una mujer de 23 años fueron detenidos en la madrugada de este sábado en la localidad correntina de Empedrado con una mochila repleta de marihuana.



La pareja fue delatada por un llamado de emergencia que alertaba sobre el fuerte olor a marihuana que emanaba del equipaje que transportaban, la cual contenía la droga, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento.



El procedimiento se inició tras una denuncia telefónica anónima que advirtió a las autoridades sobre los movimientos sospechosos de la pareja.



Según precisaron, ambos habían descendido de un colectivo de línea e iniciaron su caminata transportando un bolso del cual se desprendía un intenso y característico olor a estupefacientes.





De inmediato, efectivos de la Comisaría Distrito Empedrado, trabajando en conjunto con la División de Investigación de dicha dependencia, montaron un operativo de contralor preventivo e interceptaron a los sospechosos en las inmediaciones de la calle Piragine Niveiro y la Ruta Nacional N.º 12.



Con la intervención de las autoridades correspondientes se emitió una orden judicial de requisa, registro y secuestro. Ante la presencia de testigos hábiles, los agentes abrieron la mochila y confirmaron el hallazgo de una sustancia vegetal que arrojó resultado positivo para Cannabis sativa.



Además del estupefaciente, el personal policial incautó elementos destinados al acondicionamiento, corte y fraccionamiento de la droga, artículos utilizados habitualmente para el consumo y una suma de dinero en efectivo.



Tanto el hombre como la mujer quedaron formalmente aprehendidos y, junto con todo el material secuestrado, fueron trasladados a la comisaría local, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley de Estupefacientes, quedando a disposición de la Justicia en turno.