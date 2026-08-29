Caso Loan: la defensa de Cañete no apoya el pedido para apartar al presidente del tribunal

La defensa de Alan Cañete, uno de los imputados en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, expresó que no apoya el pedido presentado para apartar al presidente del Tribunal Oral Federal de Corrientes, Fermín Ceroleni que lleva adelante el juicio por el menor desaparecido.

El abogado Martín Leiro, representante de Cañete, manifestó que no apoya ni comparte la presentación realizada por la defensa de Bernardino Antonio Benítez, quien solicitó la recusación del magistrado por considerar que existiría un “temor fundado de parcialidad”.

El planteo fue presentado este viernes por la Defensoría Oficial a cargo de Enzo Di Tella, quien representa a Benítez, tío de Loan. La presentación cuestiona distintas actuaciones del presidente del Tribunal durante el desarrollo del debate y sostiene que se habrían limitado las intervenciones de las defensas frente a las posibilidades otorgadas a la Fiscalía.

La postura de la defensa de Cañete

Frente a esta situación, Leiro dejó en claro que su estrategia de defensa no coincide con el planteo de recusación impulsado por la representación de Benítez.

La postura del abogado se suma a las distintas posiciones que vienen adoptando las defensas durante el juicio oral que se desarrolla en Corrientes por la desaparición de Loan Peña.

Cañete está imputado en la causa y es representado por Leiro, quien anteriormente había cuestionado públicamente el accionar del Ministerio Público Fiscal durante el debate.

El pedido para apartar a Ceroleni deberá continuar ahora su trámite dentro del proceso judicial, mientras el juicio por la desaparición de Loan continúa con las distintas audiencias previstas.