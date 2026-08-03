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La Policía de Corrientes celebró su aniversario con una maratón en Santa Catalina

La actividad se desarrolló durante la mañana del domingo en la capital correntina.  

Por El Litoral

Lunes, 03 de agosto de 2026 a las 10:01

La Policía de Corrientes realizó una maratón deportiva como parte de las actividades organizadas por el 55° aniversario de vida institucional de la fuerza.

La jornada se desarrolló en el Complejo de Formación Policial Santa Catalina y reunió a efectivos, cadetes, integrantes de otras fuerzas de seguridad y vecinos.

La competencia incluyó recorridos de 2 y 5 kilómetros, que se desarrollaron por distintas calles del barrio Santa Catalina, con el objetivo de promover la actividad física, los hábitos saludables, el espíritu deportivo y fortalecer el vínculo entre la institución policial y la comunidad.

De la actividad participaron cadetes de la Escuela de Policía "General Francisco de San Martín", aspirantes a cabo de la Escuela "Juan Bautista Cabral", personal policial en actividad y retirado, además de representantes de fuerzas nacionales y provinciales invitadas y competidores de la comunidad.

La jornada contó con la presencia del jefe de Policía, Miguel Ángel Leguizamón; el subjefe Walter Darío Aceval; integrantes del Estado Mayor Policial; el director general de Educación Física de la Provincia, Alejandro Simoni; el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Corrientes, Rafael Segovia, junto a otras autoridades e invitados especiales.

Al finalizar la competencia se realizó la entrega de premios a los participantes destacados en las distintas categorías, en el cierre de una jornada deportiva que forma parte del cronograma de actividades por un nuevo aniversario de la Policía de Corrientes.

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