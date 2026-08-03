La Policía de Corrientes celebró su aniversario con una maratón en Santa Catalina

La Policía de Corrientes realizó una maratón deportiva como parte de las actividades organizadas por el 55° aniversario de vida institucional de la fuerza.

La jornada se desarrolló en el Complejo de Formación Policial Santa Catalina y reunió a efectivos, cadetes, integrantes de otras fuerzas de seguridad y vecinos.

La competencia incluyó recorridos de 2 y 5 kilómetros, que se desarrollaron por distintas calles del barrio Santa Catalina, con el objetivo de promover la actividad física, los hábitos saludables, el espíritu deportivo y fortalecer el vínculo entre la institución policial y la comunidad.

De la actividad participaron cadetes de la Escuela de Policía "General Francisco de San Martín", aspirantes a cabo de la Escuela "Juan Bautista Cabral", personal policial en actividad y retirado, además de representantes de fuerzas nacionales y provinciales invitadas y competidores de la comunidad.

La jornada contó con la presencia del jefe de Policía, Miguel Ángel Leguizamón; el subjefe Walter Darío Aceval; integrantes del Estado Mayor Policial; el director general de Educación Física de la Provincia, Alejandro Simoni; el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Corrientes, Rafael Segovia, junto a otras autoridades e invitados especiales.

Al finalizar la competencia se realizó la entrega de premios a los participantes destacados en las distintas categorías, en el cierre de una jornada deportiva que forma parte del cronograma de actividades por un nuevo aniversario de la Policía de Corrientes.