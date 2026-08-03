Corrientes: investigan a dos tucumanos por una presunta estafa con máquinas para panadería

La Policía de Corrientes informó que dos hombres oriundos de Tucumán fueron demorados en la localidad de General Paz, en el marco de una investigación por una presunta estafa vinculada a la comercialización de maquinaria para panaderías.

Según detalló la fuerza, ambos se presentaron en la Comisaría Distrito General Paz con la intención de radicar una denuncia. Sin embargo, tras las primeras averiguaciones realizadas por los efectivos y las diligencias ordenadas por la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de turno, surgieron sospechas sobre su posible participación en una maniobra delictiva.

De acuerdo con la investigación, los sospechosos estarían involucrados en una modalidad de estafa que consistía en vender maquinaria para panaderías que no funcionaba correctamente y, una vez concretada la operación, interrumpir todo contacto con los compradores.

En el marco del procedimiento, la Policía secuestró preventivamente el vehículo en el que se movilizaban, un tráiler y diversas máquinas, entre ellas hornos, sobadoras, amasadoras y ralladoras de pan.

Además, los investigadores intentan determinar si los demorados tienen relación con un hecho de características similares ocurrido tiempo atrás en la localidad de San Cosme.

La causa continúa en etapa investigativa y la Justicia avanza con distintas diligencias para esclarecer los hechos y establecer la responsabilidad de los involucrados.