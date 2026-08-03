Corrientes: siete demorados y cuatro motos secuestradas en un operativo contra los "stunt"

La Policía de Corrientes informó este lunes que secuestró cuatro motocicletas y demoró a siete personas durante un operativo realizado para desalentar la circulación de los grupos conocidos como "stunt", motociclistas que realizan maniobras peligrosas.

El procedimiento se realizó sobre la avenida Frondizi, durante la madrugada del domingo y estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Decimotercera Urbana.

Como resultado de los controles, los uniformados secuestraron cuatro motocicletas, cuyos conductores protagonizaban maniobras riesgosas en la vía pública, comprometiendo tanto su integridad física como la de otros conductores y peatones.

Además, siete personas fueron demoradas, de las cuales cuatro son mayores de edad y tres menores.

En el caso de los adultos, se labraron las correspondientes actuaciones contravencionales, mientras que los menores fueron restituidos a sus padres o tutores, continuándose con las actuaciones administrativas.

Desde la fuerza señalaron que estos operativos forman parte de una estrategia sostenida para prevenir este tipo de prácticas ilegales y reforzar la seguridad vial en la ciudad.