Habló el fiscal del caso Loan: "Tenemos un caso sólido, el nene no se fue caminando"

El fiscal que interviene en el juicio por la sustracción y el cocultamiento de Loan Danilo Peña, Carlos Schaefer, aseguró este lunes que se trata de "un caso sólido", al alejar del transcurso del debate el impacto de una serie de maniobras que consideró que entorpecen el proceso.

"Tenemos un caso sólido; el testigo Fabio Pirrone -comisario mayor de la Policía Federal- fue muy claro, fue el testimonio mas claro porque es quién más información de primera mano tiene", sostuvo Schaefer en declaraciones al programa Desayuno de Radio Dos.

Y añadió: "Se produjo un silencio sepulcral durante su testimonio, porque fue él quien manifestó que el nene no se fue caminando".

"Para sostener esa hipótesis -dijo- plantaron el botín".

Asimismo, subrayó que desde el ministerio público fiscal "seguimos con nuestro norte muy claro, no se perdió el foco y no dejamos nada al azar".

Sobre los movimientos de las defensas que retrasan el trámite del debate, consideró que "una maniobra para entorpecer es atacar a las victimas, por ejemplo, decir que el papá de Loan ese día estaba borracho".

"Y lo escuchamos de todos los testigos, (José Peña) estaba preocupado, salió a buscar desesperado a su hijo", agregó el fiscal. En ese sentido, indicó que "hay gente que quiere hacer creer que la familia es responsable de algo o tienen culpa de algo".

"SON CRUELES"

"Son crueles, algunos defensores -no todos- quieren plantear ´cómo no lo salieron a buscar´, en referencia a la familia", puntualizó el fiscal Schaefer en su entrevista con Radio Dos.

Asimismo, se refirió a la ausencia en la sala de algunos jueces, que permanecen conectados vía Zoom al proceso. "Esperemos que los jueces estén todos", manifestó.

"Ha mejorado la actuación del tribunal y está trabajando mejor", indicó el representante del Ministerio Público.

Y asegyró que "interpreta que vivieron a entorpecer, lo que quedó demostrado en que se haya perdido un día de lectura, son impresionantes los recursos que se perdieron ese día", manifestó.