Corrientes: ofrecía un televisor a los vecinos y terminó detenido

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a un hombre en la ciudad Capital, quien ofrecía elementos de dudosa procedencia en la vía pública.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº 2 (Grim 2) durante la tarde del sábado, cuando detuvieron a un hombre de 22 años que merodeaba en la intersección de las calles Castelli y Alberti.

Elementos de dudosa procedencia e intento de venta

El sospechoso se encontraba observando viviendas y vehículos mientras intentaba vender a los vecinos un televisor y un portafolio de los cuales no pudo acreditar propiedad.

Además, tras las primeras averiguaciones se constató que el joven presentaba antecedentes policiales, lo que motivó su detención.

Tanto el demorado como los objetos secuestrados fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde se realizaron las diligencias de rigor.